ЦБ назвал дату возобновления отложенных покупок валюты

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Центральный Банк России с 1 февраля 2019 года возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что Центробанк будет проводить закупки валюты равномерно в рамках бюджетного правила на протяжении 36 месяцев с начала операций.

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Предполагается, что это увеличит ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд руб.

При этом Банк России подчеркнул, что оставляет за собой право на приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке при возникновении угрозы финансовой стабильности.

Ранее сообщалось, что ЦБ увеличил закупки валюты для Минфина в 3,5 раза.