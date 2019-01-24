Пенс и Хант обсудили Brexit

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Вице-президент США Майк Пенс и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант провели встречу в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Стороны подтвердили взаимное стремление к двустороннему торговому соглашению между США и Британией», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Пенс и Хант обсудили ситуацию вокруг выхода Лондона из состава ЕС.

При этом стороны также поговорили о Венесуэле, Сирии и Йемене.

Ранее сообщалось, что в Британии оценили последствия Brexit без сделки.