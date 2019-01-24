Депутат предложил россиянам прожить день на хлебе и воде, как в блокаду
Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил гражданам России прожить один день, питаясь только блокадной нормой хлеба в 125 грамм и водой, сообщает 66.ru.
«Для понимания эмоционального состояния людей во время войны», — пояснил инициативу ее автор.
Отмечается, что в хлебопекарне башкирского Бирска испекли 12 тыс. порций хлеба по рецепту, аналогичный тому, который использовали для выпечки в 1941 году, за исключением обойной пыли.
Бикбаев намерен 27 января раздать этот хлеб руководству Санкт-Петербурга. До этого хлеб два дня будут раздавать жителям Башкирии.