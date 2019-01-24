«Нас все хотят»: Кличко заманивал инвесторов сексуальной привлекательностью

Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, рассказал экономистам о «сексуальности» Украины на форуме в Давосе. Видео дискуссии опубликовано на YouTube-канале украинского дома в Давосе.

По мнению Кличко-младшего, Украина много веков подвергались агрессии иностранных захватчиков, потому что ее «все хотят».

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«Мы сексуальны, и все нас хотят», — сказал Кличко на английском языке.

Брат Владимира — Виталий Кличко известен своими цитатами. В частности он говорил, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть». Кроме того, говоря о подготовке к отопительному сезону в украинской столице, он призывал киевлян «подготовиться к земле», а на телевидении поведал, что у него «есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров». В новогоднем обращении Виталий Кличко пожелал пранкерам «разводить побольше людей, чтобы все велись».