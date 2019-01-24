Курц заявил о готовности ЕС перенести дату Brexit

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюз готов перенести дату выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ЕС готов к такому шагу при желании Британии.

Он также добавил, что перенос даты может потребоваться, если британский парламент отвергнет оба «плана» по Brexit.

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Курц подчеркнул, что данное решение позволит избежать «жесткого» Brexit.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель высмеяла стремление Британии к независимости от ЕС.