Белоруссия предложила России тему первого заседания рабочей группы

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Минск предлагает Москве обсудить вопросы налогового маневра на первом заседании совместной рабочей группы по углублению интеграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики Белоруссии Дмитрия Крутого.

По его словам, российская сторона пока не выступала со своими инициативами по мероприятию.

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«Вопросы энергетики, налогового маневра, конечно, для нас сегодня самые важные темы», — подчеркнул Крутой.

Он выразил надежду, что эту встречу удастся провести в течение ближайшего месяца, чтобы обсудить наиболее острые вопросы.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о рабочей группе по улаживанию споров с Россией.