Путин выразил надежду на ударные темпы строительства «Турецкого потока» на суше

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Российский президент Владимир Путин высказался о строительстве «Турецкого потока», передает РИА «Новости».

По словам лидера, этот проект имеет большое значение как для турецкой энергобезопасности, так и для стран на юге Европы.

«Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами», — сказал Путин.

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Он добавил, что газопровод собираются запустить до конца 2019 года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона хочет получать газ через газопровод «Турецкий поток».