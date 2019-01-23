В ФРГ оценили возможность договоренности по транзиту газа через Украину

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Министр экономики Германии Петер Альтмайер оценил возможность достигнуть договоренности о транзите российского газа в Европу через территорию Украины после 2019 года, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время присутствует положительная повестка дня.

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«Мое впечатление, что все стороны — российская, украинская и, конечно, Германия и ЕС, хотят достичь хороших и положительных результатов», — сказал Альтмайер.

Он добавил, что вопрос сложный, но есть возможность найти решение для того, чтобы транспортировка российского газа в Европу происходила через Украину.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков рассказал о целях Украины в переговорах по газу.