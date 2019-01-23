Лондонский ресторан включил в счет «налог на Brexit»
Владелец лондонского ресторана добавил в счет «налог на Brexit», чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к выходу Британии из ЕС, сообщает Indy100.
С тех пор сотрудники ресторана стали жаловаться на угрозы. Ситуация возникла после того, как один пользователь твиттера опубликовал фотографию счета, в нижней части которого можно было увидеть следующее послание: «Brexit — это плохо. Иммигранты делают Британию великой. Они также сегодня приготовили и подали вашу еду».
Это вызвало шквал недовольства, оскорбительных телефонных звонков, угроз насилия и негативных отзывов на сайте ресторана.
В свете сложившейся ситуации владелец Ибрагим Догус был вынужден обратиться в полицию из-за беспокойства за свою безопасность и безопасность своих сотрудников.
Ранее сообщалось, что министра внутренней безопасности США прогнали из мексиканского ресторана на фоне скандала с мигрантами.