Названы регионы с самыми большими долгами за газ

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Стали известны российские регионы с самыми большими долгами за газ. Перечень опубликован на сайте «Газпром межрегионгаза».

Как отмечается, в расчет брались организации, которые должны за газ более 10 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2018 года перечень наиболее «злостных» должников возглавила Московская область. Общая сумма задолженности составляет 7,3 млрд рублей.

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На втором месте — Тверская область, организации которой не выплатили в срок 9,4 млрд рублей. На третьем — Пермский край, суммарный долг по газу которого составляет 3,5 млрд рублей.

Ранее были названы регионы России с самой большой пенсией.