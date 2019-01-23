Глава ВТБ назвал цифровую экономику главным вопросом его повестки

Главный вопрос сегодняшней повестки – цифровая экономика и цифровой банкинг, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он сообщил в интервью CNN на полях Всемирного экономического форума в Давосе, в котором ведущий в основном интересовался внешнеполитическими вопросами.

«Цифровой банкинг. Мне кажется, за этим будущее. Вот что меня интересует. Не геополитика, не что-то другое. Цифровая экономика и цифровой банкинг», — сказал Костин, подчеркнув, что беспокойств у него нет.

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Вопросы развития цифровой экономики для себя он считает конкретной вещью, в отличие от проблем изменения климата или борьбы с неравенством в мире.

«Я предпочитаю заниматься конкретными вещами. С климатом я ничего поделать не могу. А с цифровым банкингом – могу», — пояснил свою позицию глава ВТБ.

Костин также отметил, что у экономики России есть большой потенциал и, несмотря на санкции и внешнюю враждебную обстановку, она может расти «быстрее и качественнее».

Форум в швейцарском Давосе проходит 22-25 января. Официальную российскую делегацию представляет министр экономического развития Максим Орешкин. «Газета.Ru» следит за работой форума в режиме онлайн.