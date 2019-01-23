FT: США отказались от подготовительных торговых переговоров с КНР

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Власти США отклонили предложение китайской стороны провести подготовительные торговые переговоры в преддверии нового раунда консультаций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон отменил подготовительные переговоры из-за недостаточного прогресса в вопросе «принудительной» передачи технологий.

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Как отмечается, представители США также недовольны обсуждением вопроса о «структурных» реформах в экономике Китая.

Однако, стороны продолжают подготовку к новому раунду торговых консультаций, которые запланированы на 30-31 января.

Ранее сообщалось, что США не откажутся от угрозы пошлин даже в случае сделки с Китаем.