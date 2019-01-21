Nayara Energy планирует выйти на нефтехимический рынок Индии в 2022 году

Nayara Energy Limited, владельцем 49,13% которой является НК «Роснефть», разрабатывает поэтапную программу развития своего НПЗ в городе Вадинар. Первый этап предполагает организацию производства нефтехимической продукции и выход на индийский нефтехимический рынок. Данное решение уже одобрено Советом директоров Nayara Energy.

Первая фаза реализации программы развития НПЗ Вадинар включает в себя строительство новых установок, которые позволят производить до 450 тыс. тонн полипропилена в год. Проект планируется завершить в 2022 году.

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Предварительный общий объем инвестиций на первом этапе составит 850 млн. долларов. Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств индийской компании, а также с привлечением банковского финансирования. В данный момент проводится экономическая оценка программы, по итогам которой в течение 2019 года будет принято окончательное решение о реализации проекта.

Новая программа развития позволит в среднесрочной перспективе улучшить финансовые показатели Nayara Energy и оптимизировать существующие производственные процессы.

На полях проходящего в Индии Vibrant Gujarat Global Summit 2019 была проведена встреча между Премьер-министром республики Нарендрой Моди и топ-менеджментом «Роснефти». В ходе встречи стороны в частности обсудили перспективы сотрудничества, а также программу развития Nayara Energy.

Кроме того, в рамках саммита между Nayara Energy и правительством штата Гуджарат был подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым власти индийского региона будут содействовать в реализации новой программы развития НПЗ Вадинар.