Грузчики с чуткими пальцами потрошили посылки в Пулково почти год
В петербургском аэропорту Пулково грузчики вели ревизию прибывающих посылок, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой пресс-службу Северо-западной транспортной полиции.
По подозрению в кражах были задержаны трое грузчиков аэропорта Пулково в возрасте 27, 33 и 48 лет.
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По версии следствия, работники с апреля прошлого года инспектировали грузы. Ценность содержимого посылок они определяли на ощупь.
«Используя моторику пальцев рук, они контактно могли определить ценность содержимого посылки», – отметили в ведомстве.
Таким образом внутренностей лишились 58 посылок.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Присвоение или растрата».