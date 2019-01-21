Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии на 7,6% повысило стоимость транзита российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что транзитный тариф будет «проиндексирован» на 7,6% с 1 февраля нынешнего года.

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На сайте ведомства подчеркивается, что даже при условии индексации тарифа цены на транзит нефти по белорусским трубопроводам остаются «одними из самых низких» в регионе.

Также в министерстве напомнили, что расчеты с Россией ведутся в российских рублях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поставлять нефть в Белоруссию через Прибалтику.