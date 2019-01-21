Уровень рождаемости в Китае достиг исторического минимума

Рождаемость в Китае в 2018 году упала до самой низкой отметки с момента основания Китайской Народной Республики 70 лет назад, сообщает Reuters.

Отмечается, что это связано с жестким контролем над рождаемостью в Китае, что не позволяет парам рожать много детей.

Реклама

По данным бюро статистики, уровень рождаемости в стране составил 10,94 на тысячу человек, что является самым низким показателем с 1949 года. Темпы естественного прироста населения за вычетом количества смертей также замедлились до самого низкого уровня после катастрофического голода в начале 1960-х годов.

По данным издания, Китай разрешил городским парам иметь двоих детей в 2016 году, отменив политику одного ребенка, действовавшую с 1979 года.

Ранее сообщалось о вымирании японской нации. Длительный период низкого уровня рождаемости в Японии начался еще в 60-е годы, и с тех пор эта тенденция не поменялась.