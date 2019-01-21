СП допустила срыв жилпрограммы для молодых семей

Счетная палата поставила под сомнение мероприятия по финансированию программы доступного жилья для молодых семей. Об этом говорится в материалах аудитора.

Как следует из отчета о результатах проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», несмотря на то, что с 2002 по 2017 год на улучшение жилищных условий молодым семьям выделено свыше 55 млрд рублей и планируется направить еще 4,3 млрд рублей, есть риски, что поставленные стратегические задачи не будут достигнуты из-за недостаточного финансирования.

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СП отмечает, что целевые показатели программы регулярно корректируются под фактически достигнутые, в результате чего власти не могут оценить реальную эффективность и вовремя скорректировать свою работу. Семьи без детей, с одним и двумя детьми зачастую не могут воспользоваться господдержкой, так как выплаты идут преимущественно многодетным семьям.

Ведомство планирует направить отчет о результатах проверки в Совфед, Госдуму, Минстрой и правительство России.