Чубайс ответил Захаровой на свои слова о «бедности России»

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Глава Роснано Анатолий Чубайс отреагировал на призыв официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая поинтересовалась, что он предпринял, чтобы сделать граждан страны менее бедными. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, он уже более 20 лет не является госслужащим.

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«Когда мы начинали, в 1991 году Вы были еще совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением», — заявил Чубайс.

Он добавил, что работал в четырех или пяти кабминах, но ни в одном из них не оскорбляли предшественников и не призывали их к ответу. Кроме того, никто не «срывался и популистскую риторику» и использовал «дворовые» аргументы вместо серьезного разговора.

Ранее Захарова вступила в спор с Чубайсом, в первую очередь подчеркнув, что Россия является «богатейшей страной». Она спросила у Чубайса, что он сделал для борьбы с бедностью, напомнив, что он «десятилетиями являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности».