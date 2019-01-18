Опубликован проект деловой программы III Международного рыбопромышленного форума

Организационный комитет III Международного рыбопромышленного форума представил проект деловой программы мероприятия: в этом году Форум посвящен организации и развитию рыболовства в Мировом океане, экономическим и экологическим рискам, а также решению социальных задач в рыбной отрасли.

Форум совместно с Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоится 10—11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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Пленарное заседание и основная тема международного мероприятия — «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Минимальная стоимость всех ключевых активов океана оценивается в 24 трлн долларов. Но эта ценность снижается из-за чрезмерного вылова рыбы, изменения климата, загрязнения, в том числе от влияния деятельности людей на суше. Продуктивность океана, вероятно, будет ухудшаться, и это может лишить человека возможности использовать в достаточном количестве рыбу и морепродукты в качестве источника белка в ближайшие 20—30 лет. Велико влияние глобального рыболовства и на социальное развитие территорий.

В связи с этим участники заседания обсудят ключевые риски развития рыболовства в Мировом океане и постараются ответить на вопрос, как найти баланс между экологическим состоянием океана, эффективностью промысла и социальными потребностями как приморских территорий, так и в целом потребителей рыбной продукции по всему миру.

Кроме того, в первый день Форума пройдут сессии, сфокусированные на следующих актуальных темах: «Цифровизация как инструмент трансформации рыбохозяйственной отрасли» и «Арктика и Антарктика: ресурсный потенциал, запрет или рыболовство, элементы сотрудничества».

Во второй день состоятся конференция «Рыбная отрасль России. Новые инструменты экономического регулирования: предварительные итоги» и два круглых стола: «Рыболовство: социальное измерение как фактор развития территорий», «Экономика рыбного рынка: промысел, переработка, логистика, ретейл».

В подготовке деловой программы Форума активное участие принимают головной научный рыбохозяйственный институт ФГБНУ «ВНИРО» и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Организатор Форума и Выставки — Федеральное агентство по рыболовству, оператор Форума — Фонд Росконгресс.