Вучич: Сербия хочет получать газ через «Турецкий поток»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона хочет получать газ через газопровод «Турецкий поток», передает РИА «Новости».
Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным
По его словам, Сербия ожидает многого от «Турецкого потока».
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Он также добавил, что в настоящее время сербская сторона получает газ через территорию Украины и Молдавии.
Ранее сообщалось, что Путин потребовал от Европы гарантий по «Турецкому потоку».