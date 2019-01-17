Вучич: Сербия хочет получать газ через «Турецкий поток»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона хочет получать газ через газопровод «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным

По его словам, Сербия ожидает многого от «Турецкого потока».

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Он также добавил, что в настоящее время сербская сторона получает газ через территорию Украины и Молдавии.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал от Европы гарантий по «Турецкому потоку».