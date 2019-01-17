В ЕС заявили о готовности к более «амбициозной» сделке по Brexit

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Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз готов к более «амбициозной» сделке с Великобританией по выходу Лондона из европейского блока. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Брюссель открыт к возможности заключения подобного соглашения.

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Он также добавил, что речь идет о более «амбициозных отношениях» между ЕС и Британией после Brexit.

Ранее сообщалось, что британский парламент проведет голосование по второму варианту Brexit.