Шефчович встретится с министрами России и Украины

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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович проведет двусторонние встречи на министерском уровне отдельно с Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Шефчович проведет переговоры с представителями России и Украины перед трехсторонней встречей по газу.

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Как отмечается, речь идет о встрече в формате Россия-ЕК-Украина, которая назначена на 21 января.

Ранее сообщалось, что Россия, Украина и ЕК не будут проводить экспертную встречу по газу.