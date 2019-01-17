«Нафтогаз» добился ареста активов «Газпрома» на $2,5 млрд

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Украинский «Нафтогаз» смог добиться ареста зарубежных активов «Газпрома» на сумму, превышающую присужденные Стокгольмским арбитражем $2,5 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу украинской компании Андрея Коболева.

Как заявил Коболев, их компания уже начала списывать деньги, которые «Газпром» переводил за транзит. Также они инициировали юридические процессы примерно в шести юрисдикциях и договорились о слушаниях в Голландии, Швейцарии и Великобритании по принудительной продаже.

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«У «Газпрома» за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга «Газпрома» перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года», — заявил Коболев.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» удержал $9 млн переплаты «Газпрома» в счет долга.