За неделю международные резервы России выросли на $4,1 млрд и на 11 января составили $472,6 млрд против $468,5 млрд на 4 января. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю вырос на $4,1 млрд, или на 0,9%, в результате положительной рыночной переоценки и на 11 января составил $472,6 млрд», — говорится в сообщении.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1,1 млрд.