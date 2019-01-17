Глава МИД ФРГ предложил Британии отказаться от «черного юмора» в связи Brexit

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что от британской стороны ждут конкретных предложений по дальнейшему выходу из состава Евросоюза (ЕС), передает ТАСС.

По его словам, от «неупорядоченного Brexit» больше всего пострадают сами британцы. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства на фоне происходящего.

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«В минувшие дни вы убедительно доказали, что понимаете черный юмор, давайте теперь сделаем ставку на ваш легендарный прагматизм и чувство реальности», — сказал Маас.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила после голосования по вотуму недоверия, что политическим силам Великобритании следует объединиться и обсудить варианты действий в связи с Brexit.