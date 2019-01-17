Мэй призвала все партии оставить разногласия и решить вопросы с Brexit

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Британский премьер Тереза Мэй заявила после голосования по вотуму недоверия, что политическим силам Великобритании следует объединиться и обсудить варианты действий в связи с Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании проголосовали по вотуму недоверия кабмину. Инициатором голосования был лидер оппозиции Джереми Корбин.

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После того как правительство Мэй в очередной раз сохранило доверие парламента, премьер выразила сожаление, что Корбин решил вынести вотум недоверия, а не участвовать в дискуссиях по Brexit. Она подчеркнула, что ее «дверь» всегда «открыта» для переговоров с лейбористами.

Она заключила, что настало время оставить позади личные интересы.