Стало известно, кто возглавит делегацию России в Давосе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем твиттере рассказал, кто возглавит делегацию от России на всемирном экономическом форуме в Давосе.
Председатель правительства объявил, что главой делегации станет министр экономического развития Максим Орешкин.
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«Определен состав российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин», — написал Медведев.
Ранее в Минэнерго уточнили слова главы ведомства Александра Новака о российской делегации на Давосском форуме.