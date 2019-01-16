Стало известно, кто возглавит делегацию России в Давосе

Глава правительства России Дмитрий Медведев во время пленарного заседания на Гайдаровском форуме в... Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем твиттере рассказал, кто возглавит делегацию от России на всемирном экономическом форуме в Давосе.

Председатель правительства объявил, что главой делегации станет министр экономического развития Максим Орешкин.

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«Определен состав российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин», — написал Медведев.

Ранее в Минэнерго уточнили слова главы ведомства Александра Новака о российской делегации на Давосском форуме.