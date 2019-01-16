Орешкин оценил последствия закупок Россией валюты

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что возобновление Банком России покупок валюты на рынке для Минфина не оказало значительного эффекта на курс рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр указал на тот факт, что уже два дня рубль укрепляется, а не слабнет.

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«Поэтому эффекта какого-то значительного в ту или иную сторону от возобновления нормальной, обычной политики Центрального банка здесь не будет», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что ожидать каких-то резких движений не стоит.

Ранее стало известно, что Центробанк возобновляет с 15 января покупки валюты для Минфина.