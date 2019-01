NYT: назван кандидат Белого дома на пост главы Всемирного банка

В Белом доме планируют выдвинуть бывшего генерального исполнительного директора Pepsi Co. Индру Нуи. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что к выбору кандидата могла приложить руку дочь и советник президента США Иванка Трамп. Она неоднократно называла Нуи своей наставницей.

В настоящее время кандидатура официально не подтверждена. Издание отмечает, что ее может рассматривать лично президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Белый дом отказался от кандидатуры Иванки Трамп на пост главы Всемирного банка.