Путин проведет встречу с правительством
Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что мероприятие запланировано на 16 января.
«Основной темой встречи станет обсуждение приоритетных задач в социально-экономической сфере в 2019 году и мер по их реализации», — отметили в пресс-службе Кремля.
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Подчеркивается, что в ходе совещания будут рассмотрены и другие актуальные вопросы.
Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал главные вызовы мировой экономике.