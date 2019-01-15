Путин проведет встречу с правительством

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Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что мероприятие запланировано на 16 января.

«Основной темой встречи станет обсуждение приоритетных задач в социально-экономической сфере в 2019 году и мер по их реализации», — отметили в пресс-службе Кремля.

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Подчеркивается, что в ходе совещания будут рассмотрены и другие актуальные вопросы.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал главные вызовы мировой экономике.