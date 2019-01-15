В Минфине ответили на вопрос о новых кредитах Венесуэле

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Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак сообщил, что Венесуэла не обращалась к России с просьбами о предоставлении новых кредитов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на вопрос о предоставлении южноамериканской стране нового кредита замминистра ответил отрицательно.

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«Нет», — ответил Сторчак.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что политика России в отношении Венесуэлы стала стратегической победой Москвы.