Россия, Украина и ЕС не будут проводить экспертную встречу по газу
Эксперты России, Украины и Европейского союза (ЕС) не будут проводить трехстороннюю встречу перед министерскими переговорами по газу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича.
«Я могу подтвердить, что технического совещания не будет до встречи министров 21 января», — заявила пресс-секретарь Шефчовича Анна-Кайса Итконен.
Реклама
Причину отмены встречи она не назвала.
Ранее российский министр энергетики Александр Новак прокомментировал возможное проведение министерской встречи Россия-Еврокомиссия-Украина по газу 21 января.