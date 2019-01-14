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В МИД Германии посчитали провокацией письма немецким компаниям с критикой совместного с Россией проекта газопровода «Северный поток — 2», которые рассылал американский посол в Германии Ричард Гренелл. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

В частности, компании обратились в МИД с вопросом о том, как реагировать на данное письмо. В ведомстве посоветовали на него не отвечать, а само письмо с угрозами расценили как провокацию, говорится в материале. В письмах посол США предупреждал компании о возможных санкциях из-за участия в проекте строительства газопровода, что многими расценивалось как открытая угроза.

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Отмечается, что Гренелл также и раньше настроил Берлин против себя тем, что выступал против ядерного соглашения с Ираном и высказывался солидарно о правых популистских силах в Европе, пишет газета.

Американский посол уже четырежды побывал в МИДе. Министр иностранных дел Хайко Маас и госсекретарь Андреас Михаэлис высказали Гренеллу свои претензии, говорится в материале. Но несмотря на то, что в беседах Гренелл проявил рассудительность, на публике он быстро вернулся к «роли провокатора», пишет газета.

Ранее сообщалось, что посол США шантажирует компании Германии санкциями из-за «Северного потока — 2».