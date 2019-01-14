Саудовский министр отметил, что Россия недостаточно быстро сокращает нефтедобычу
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что российская сторона уменьшает нефтедобычу согласно соглашению ОПЕК+ медленнее, чем хотелось бы. Об этом он сказал в интервью CNBC.
По его словам, саудовская сторона уже сделала достаточно для сбалансирования ситуации на рынке.
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«Россия начала медленнее, чем хотелось бы, но начала», — сказал аль-Фалех.
Он добавил, что не сомневается, что темпы сокращения нефтедобычи России ускорятся.
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