СМИ узнали, сколько Порошенко отдал на благотворительность в 2018 году

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Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году пожертвовал менее процента своих доходов, пишут «Украинские новости» со ссылкой на данные Государственного управления делами.

Согласно отчету ведомства, Порошенко перечислил более 270 тыс. гривен (более $9,5 тыс.) в украинский благотворительный фонд. Какой благотворительной организации пожертвованы деньги, в управлении не уточнили.

Ранее СМИ узнали о 12-кратном росте доходов Порошенко за 2018 год. Общий доход президента составил 186,7 млн гривен (более $6,7 млн).