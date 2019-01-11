Депутат Рады спрогнозировал нехватку кадров на Украине

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Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил, что Украина может столкнуться с острой нехваткой кадров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная ситуация может возникнуть из-за трудовой миграции.

Он также добавил, что украинские власти не занимаются экономикой страны.

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Рыбчинский подчеркнул, что Украина сталкивается с огромными проблемами в научной сфере из-за оттока населения.

Ранее в МИД Украины заявили о катастрофическом оттоке населения.