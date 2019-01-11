В Минэнерго уточнили слова Новака о главе российской делегации в Давосе

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Слова министра энергетики Александра Новака о том, что российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) возглавит министр экономического развития Максим Орешкин были предположением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Ранее Новак заявил, что российскую делегацию на ВЭФ возглавит Орешкин.

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«Высказывание министра относительно руководителя российской делегации на форум в Давосе было предположением. Вопрос принятия данного решения не входит в компетенцию главы Министерства энергетики России», — уточнили в пресс- службе Минэнерго.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на ВЭФ в Давосе из-за бюджетного кризиса в США.

Позднее стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон отказался от поездки в Давос вслед за Трампом.