Аэропорт Майами могут частично закрыть из-за шатдауна

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Международный аэропорт Майами в США планирует закрыть один из терминалов из-за бюджетного кризиса. Об этом пишет газета Miami Herald со ссылкой на представителя аэропорта Грега Чина.

По его словам, сотрудники аэропорта с начала «шатдауна» стали в два раза чаще брать больничный, для работы всех 11 пропускных пунктов персонала может не хватить.

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Как отмечается, сотрудники аэропорта, как и ряд других федеральных служащих, с начала «шатдауна» не получают зарплату.

Ранее сообщалось, что Fitch вынесло США предупреждение из-за шатдауна.