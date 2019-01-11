Аэропорт Майами могут частично закрыть из-за шатдауна
Международный аэропорт Майами в США планирует закрыть один из терминалов из-за бюджетного кризиса. Об этом пишет газета Miami Herald со ссылкой на представителя аэропорта Грега Чина.
По его словам, сотрудники аэропорта с начала «шатдауна» стали в два раза чаще брать больничный, для работы всех 11 пропускных пунктов персонала может не хватить.
Реклама
Как отмечается, сотрудники аэропорта, как и ряд других федеральных служащих, с начала «шатдауна» не получают зарплату.
Ранее сообщалось, что Fitch вынесло США предупреждение из-за шатдауна.