В Совфеде отреагировали на информацию о сокращении пенсий на Украине

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал информацию о том, что на Украине вдвое уменьшились пенсии и прожиточный минимум за последние пять лет. Об этом сообщает RT.

По его словам, это абсолютно объективная оценка. Сенатор добавил, что после Майдана положение бедных людей ухудшилось, в то время как состоятельные люди стали еще богаче.

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«Наиболее ярким показателем является и снижение пенсий, то, что украинская власть осуществляет на Украине, делается за счет простого народа», — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что за последние пять лет уровень поддержки президента страны Петра Порошенко уменьшился в пять раз.

«Это показатель реальной политики, которую проводит нынешнее руководство Украины», — заявил Цеков.

Ранее сообщалось, что на Украине вдвое уменьшили пенсии и прожиточный минимум.