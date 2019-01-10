Абэ и Мэй обсудили Brexit
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его британская коллега Тереза Мэй обсудили предстоящий Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».
Абэ выразил надежду, что Великобритания не покинет Евросоюз без заключения соглашения.
Он также подчеркнул, что страны будут развивать дальнейшее сотрудничество.
Реклама
«Япония серьезно намерена и дальше развивать прочное сотрудничество с Великобританией», — отметил Абэ.
По словам Японского лидера, Токио будет больше инвестировать в эту страну.
Ранее сообщалось, что премьеры Японии и Нидерландов обсудили ситуацию вокруг Brexit.