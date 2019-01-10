Абэ и Мэй обсудили Brexit

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его британская коллега Тереза Мэй обсудили предстоящий Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».

Абэ выразил надежду, что Великобритания не покинет Евросоюз без заключения соглашения.

Он также подчеркнул, что страны будут развивать дальнейшее сотрудничество.

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«Япония серьезно намерена и дальше развивать прочное сотрудничество с Великобританией», — отметил Абэ.

По словам Японского лидера, Токио будет больше инвестировать в эту страну.

Ранее сообщалось, что премьеры Японии и Нидерландов обсудили ситуацию вокруг Brexit.