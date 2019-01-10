Маас призвал решать вопрос «Северного потока — 2» в Европе, а не США
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал решать вопросы европейской энергополитики должны в Европе, а не в США, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что проект газопровода «Северный поток — 2» представляет интерес не только для Германии и России, но и для всей Европы.
«То, насколько велик скепсис наших партнеров из Центральной и Восточной Европы, показывают и дискуссии вокруг «Северного потока-2», их озабоченность мы воспринимаем всерьез. Но это не меняет ничего в нашей позиции, что «Северный поток-2» не представляет собой исключительного германо-российского пути. Об этом мы говорим критикам проекта в Европе, а также в Вашингтоне», — сказал Маас.
Он добавил, что «вопросы европейского энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США».
Ранее Маас заявил, что Германия нуждается в России как в партнере.