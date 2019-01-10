Трамп отменил поездку на ВЭФ в Давос из-за демократов

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что отменяет свою поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ) из-за разногласий с демократами в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.

По его словам, возведение стены на южной границе США имеет важное значение для безопасности Соединенных Штатов.

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«Из-за непримиримости демократов в вопросе охраны границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФ!» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что образцы стены, которую Трамп хочет возвести на южной границе США, распилили обычной стеной.