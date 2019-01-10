Эстония одобрила договор о выходе Великобритании из ЕС
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сообщил, что правительство страны на заседании приняло решение одобрить договор о выходе Великобритании из Европейского союза, передает РИА «Новости».
Теперь согласованный текст договора от имени ЕС должны подписать председатель Евросовета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, после чего можно будет провести необходимые ратификационные процедуры в парламентах Великобритании и стран Евросоюза, пояснил Миксер.
Он отметил, что в связи с Brexit Эстонии предстоит внести ряд изменений в республиканские законы.
«Например, поправки, касающиеся процесса выборов в Европейский парламент, (согласно которым число евродепутатов от Эстонии увеличивается с 6 до 7 человек — «ГазетаRu»), парламент Эстонии уже одобрил», — сказал Миксер.