Эстония одобрила договор о выходе Великобритании из ЕС

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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сообщил, что правительство страны на заседании приняло решение одобрить договор о выходе Великобритании из Европейского союза, передает РИА «Новости».

Теперь согласованный текст договора от имени ЕС должны подписать председатель Евросовета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, после чего можно будет провести необходимые ратификационные процедуры в парламентах Великобритании и стран Евросоюза, пояснил Миксер.

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Он отметил, что в связи с Brexit Эстонии предстоит внести ряд изменений в республиканские законы.

«Например, поправки, касающиеся процесса выборов в Европейский парламент, (согласно которым число евродепутатов от Эстонии увеличивается с 6 до 7 человек — «ГазетаRu»), парламент Эстонии уже одобрил», — сказал Миксер.

Ранее стала известна дата голосования по Brexit.