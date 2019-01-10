Главы Японии и Нидерландов обсудили ситуацию вокруг Brexit
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его нидерландский коллега Марк Рютте намерены сделать все возможное, чтобы не допустить выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения. Об этом сообщает KTAR-FM со ссылкой на Associated Press.
«Мы нацелены на то, чтобы минимизировать влияние Brexit на мировую экономику», — заявил Абэ.
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Он не уточнил, какие шаги предпримут Япония и Нидерланды, чтобы добиться поставленной цели.
Японский премьер посетил Нидерланды 9 января, где провел со своим коллегой переговоры по ряду вопросов.
Ранее сообщалось, что британские парламентарии проголосуют 15 января по соглашению по Brexit.