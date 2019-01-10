Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро

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Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Обзор деятельности ЦБ по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

В документе подчеркивается, что регулятор довел долю евро до 32%, а китайских юаней — до 14,7%.

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Согласно обзору, ЦБ нарастил долю других валют в резервах с 12,4% до 14,7%. Отмечается, что Центробанк укрепил активы в фунтах стерлингов (6,3%), японских иенах (4,5%), канадских долларах (2,9%) и австралийских долларах (1%).

В ноябре прошлого года сообщалось, что Россия сократила роль доллара в своей экономике.