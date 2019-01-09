WSJ: небоскреб «Крайслер» выставлен на продажу

Символ Нью-Йорка небоскреб «Крайслер» был выставлен на продажу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Владельцами здания являются государственный фонд Абу-Даби и нью-йоркский застройщик Тишман Спрейер. Для продажи небоскреба была нанята компания CBRE Group Inc.

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Оценки стоимости недвижимости сильно варьируются, однако некоторые аналитики считают, что цена не окупит $800 млн, которые инвестиционный совет Абу-Даби потратил на покупку 90% акций в 2008 году.

На цену, по мнению экспертов, также могут повлиять расходы на содержание и модернизацию почти 90-летнего здания, а также растущая плата за аренду земли под ним (в 2017 году аренда стоила $7,75 млн, а в прошлом году выросла до $32,5 млн).

Тишман Спрейер в 1997 году потратил $100 млн на улучшение здания и привлечение арендаторов. По оценкам исследователей, новому владельцу придется потратить больше денег для привлечения новых арендаторов.

Сообщается, что владельцы здания задумались о продаже после того, как в 2016 году цены на недвижимость в Манхэттене начали падать.

Сейчас башня «Крайслер» является знаменитой высоткой на востоке Манхэттена и важным историческим зданием Нью-Йорка. 77-этажный небоскреб был построен Уильямом ван Аленом в период с 1928 по 1930 года в период конкурса по строительству самого высотного здания.