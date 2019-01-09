В Башкирии мужчина ради соцвыплат не говорил детям о выжившей матери

В Башкирии Мужчина в судебном порядке доказал, что мать его детей мертва и девять лет получал социальную пенсию, передает ProUfu.ru.

В Аургазинском районе суд признал виновным в незаконном получении денег от государства 61-летнего мужчину. Известно, что в 2009 году его сожительница, с которой они воспитывали двоих детей, пропала без вести. После этого ему удалось доказать, что женщина мертва.

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Через год он узнал, что она жива, но не сообщил об этом в пенсионный фонд, продолжая получать пособие и врать детям. На протяжении семи лет, ему выплачивали социальную пенсию по потере кормильца. Ему выплатили более полмиллиона рублей

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком, а также обязал возместить пенсионному фонду всю незаконно полученную сумму.

Ранее сообщалось, что кубанские студенты не получили более 60 млн рублей выплат.