В Яванском море ищут пропавший танкер с пальмовым маслом

Поиском пропавшего судна Namse Bangdzod, перевозившего пальмовое масло, на борту которого находились 12 моряков, занялись власти Индонезии, сообщает The Jakarta Post.

Известно, что танкер Namse Bangdzod вышел из порта Сампит на острове Калимантан 27 декабря, в районе яванского порта Караванг недалеко от Джакарты корабль перестал выходить на связь. Судно объявили пропавшим 7 января. Его поисками занимается национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями, а также местные рыбаки.

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«Мы надеемся, что моряки или рыбаки обнаружат танкер и доложат нам. Прошу всех воздержаться от предположений, что он был захвачен», — сказал глава Sampit KSOP по парусному патрулированию и безопасности Баслан Даманг.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов острова Лама в Гонконге.