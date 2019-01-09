В Кремле отреагировали на призыв отложить снятие санкций США с Дерипаски

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование конгрессменов США не снимать санкции в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

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«Мы, на самом деле, предпочли бы быть весьма аккуратными в плане каких-либо заявлений по поводу санкций в отношении компаний Дерипаски. Там ведется кропотливая работа, и пусть она ведется дальше», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать требования Конгресса не снимать санкции с компаний российского бизнесмена.

Песков также отметил, что в Вашингтоне по-прежнему много недружественных проявлений в адрес России.