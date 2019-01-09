Международные резервы Украины выросли до уровня времен Януковича

Международные резервы Украины выросли на 10,6%, составив на 1 января 2019 года $20,8 млрд, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные Нацбанка Украины.

Как отмечает издание, последний раз такой уровень был зафиксирован в октябре 2013 года.

Данный объем резервов также превысил прогноз Нацбанка.

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Отмечается, что достигнуть такого уровня международных резервов удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки Нацбанком избытка валюты на межбанке.

Ранее сообщалось, что Киев пообещал МВФ поднять цены на газ на 15%.